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26 минут назад

Британцы поиздевались над Трасс из-за "взлома" ее телефона

Елена Прошина

Британский таблоид The Daily Mail опубликовал статью, посвященную взлому личного телефона бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. В инциденте обвинили русских хакеров. Читатели издания прокомментировали ситуацию в ироничной манере, передает РИА Новости.

Британцы поиздевались над Трасс из-за "взлома" ее телефона
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАССПресс-служба МИД РФ/ТАСС

Как пишет The Daily Mail, злоумышленники смогли получить сверхсекретные детали о переговорах с ключевыми союзниками Лондона. Издание отмечает, что инцидент произошел еще летом, когда Трасс занимала должность премьер-министра Великобритании.

Читатели The Daily Mail бурно отреагировали на эту публикацию.

«Трасс - просто ходячая катастрофа», — считает poster.

Пользователь LordBurl согласился с этим высказыванием и добавил, что Трасс — «катастрофа во всех аспектах». Читатель Theeviloneonline возмутился тем, что Трасс позволили использовать личный телефон для решения дел правительства, а также осудил плохую работу служб безопасности. Paul задался вопросом, сделала ли Трасс хоть что-то успешное в ходе своей деятельности на посту премьер-министра страны.

Телеканал Sky News сообщил, что правительство Великобритании призывает как можно скорее расследовать это дело. Отмечается, что лейбористская партия и либеральные демократы назвали обвинения в сторону России «тревожными» и «крайне серьезными».

В мире,Лиз Трасс,
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