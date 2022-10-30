Британцы поиздевались над Трасс из-за "взлома" ее телефона

Как пишет The Daily Mail, злоумышленники смогли получить сверхсекретные детали о переговорах с ключевыми союзниками Лондона. Издание отмечает, что инцидент произошел еще летом, когда Трасс занимала должность премьер-министра Великобритании.

Пользователь LordBurl согласился с этим высказыванием и добавил, что Трасс — «катастрофа во всех аспектах». Читатель Theeviloneonline возмутился тем, что Трасс позволили использовать личный телефон для решения дел правительства, а также осудил плохую работу служб безопасности. Paul задался вопросом, сделала ли Трасс хоть что-то успешное в ходе своей деятельности на посту премьер-министра страны.