Британцы поиздевались над Трасс из-за "взлома" ее телефона

Британский таблоид The Daily Mail опубликовал статью, посвященную взлому личного телефона бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. В инциденте обвинили русских хакеров. Читатели издания прокомментировали ситуацию в ироничной манере, передает РИА Новости.
Как пишет The Daily Mail, злоумышленники смогли получить сверхсекретные детали о переговорах с ключевыми союзниками Лондона. Издание отмечает, что инцидент произошел еще летом, когда Трасс занимала должность премьер-министра Великобритании.
Читатели The Daily Mail бурно отреагировали на эту публикацию.
«Трасс - просто ходячая катастрофа», — считает poster.
Пользователь LordBurl согласился с этим высказыванием и добавил, что Трасс — «катастрофа во всех аспектах». Читатель Theeviloneonline возмутился тем, что Трасс позволили использовать личный телефон для решения дел правительства, а также осудил плохую работу служб безопасности. Paul задался вопросом, сделала ли Трасс хоть что-то успешное в ходе своей деятельности на посту премьер-министра страны.
Телеканал Sky News сообщил, что правительство Великобритании призывает как можно скорее расследовать это дело. Отмечается, что лейбористская партия и либеральные демократы назвали обвинения в сторону России «тревожными» и «крайне серьезными».