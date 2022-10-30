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53 минуты назад

Bloomberg: Финляндия готовится к угрозе «смертей от холода» из-за энергокризиса

Вечерняя Москваиещё 1

Финляндия предстоящей зимой готовится к веерным отключениям электроэнергии из-за нехватки энергоресурсов в стране и угрозе «смертей от холода». Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В Финляндии предупредили об угрозе «смертей от холода» из-за энергокризиса
Фото: PixabayPixabay

Отмечается, что российская энергия составляет только небольшую часть от общего объема поставок электроэнергии в Финляндию. Несмотря на это, ее потеря значительно скажется на жизни финнов и может вызвать негативные последствия.

Менеджер по сетевым операциям в финской электросетевой компании Fingrid Арто Пахкин сообщил, что в предстоящую зиму нужно проводить запланированные отключения электроэнергии в некоторых регионах страны. Если этого не делать, то возможен крупномасштабный сбой, который угрожает тем, что «люди могут умереть» от холода.

Уточняется, что зимой температура воздуха в Финляндии опускается до 20 градусов мороза. При этом в самые темные месяцы года солнце в стране светит менее шести часов в день.

Финляндия находится «на острие» европейского энергетического кризиса, говорится в статье.

Причиной искусственно созданного энергокризиса являются недостаточные инвестиции в отрасль на фоне политики «зеленого» перехода и отказ от российских углеводородов. Об этом 27 октября заявил глава Роснефти Игорь Сечин. По его словам, под постоянным давлением климатической политики ведущие европейские энергетические компании все равно продолжают снижать инвестиции в нефтяную отрасль.

В мире,Игорь Сечин,Роснефть,
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