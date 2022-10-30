В Бразилии пройдет второй тур выборов президента и губернаторов штатов

Второй тур всеобщих выборов пройдет в воскресенье в Бразилии. Гражданам страны предстоит определиться с кандидатурами будущего главы государства и губернаторов 12 штатов (главы еще 15 регионов определились по результатам первого тура голосования 2 октября).

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Президента и губернаторов в Бразилии выбирают по мажоритарной системе. Для победы во втором туре претендентам достаточно простого большинства голосов. Как сообщал ранее Высший избирательный суд страны (TSE, выполняет функции ЦИК), правом голоса на выборах 2022 года обладают 156 454 011 человек. Участие в выборах является обязательным для всех грамотных граждан страны. Не приходить на избирательные участки могут люди старше 70 лет и молодежь 16-17 лет.

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По данным TSE, 2 октября свыше 32,7 млн человек не пришли на избирательные участки, явка в первом туре составила 79%, что стало антирекордом с 1998 года. Вместе с тем на многих пунктах голосования наблюдался ажиотаж и многочасовые очереди из желающих исполнить свой гражданский долг. Во втором туре ожидают более высокой активности электората. Согласно опросам, явка может превысить 90%.

Голосование на текущих выборах впервые проводится одновременно, то есть без учета того, в каком часовом поясе расположен избирательный участок. Отдать свой голос можно будет с 08:00 до 17:00 по столичному времени (с 14:00 до 23:00 мск).

Так, на архипелаге Фернандо-ди-Норонья в Атлантическом океане голосование стартует в 09:00 и завершится в 18:00 по местному времени, а в штатах Мату-Гросу, Мату-Гросу-ду-Сул, Рондония и Рорайма, а также на части территории штата Амазонас попасть на участок можно будет с 07:00 до 16:00 по местному времени. В западной части Амазонаса и в соседнем штате Акри на границе с Колумбией и Перу проголосовать можно будет с 06:00 до 15:00. Вскоре после закрытия участков начнут публиковаться первые данные голосования. Окончательный подсчет должен завершиться в течение нескольких часов.

Основные претенденты

Главная борьбе развернется за пост президента страны, на который претендуют действующий глава государства консерватор Жаир Болсонару и бывший бразильский лидер социалист Луис Инасиу Лула да Силва, возглавлявший южноамериканскую республику с 2003 по 2010 год. Согласно опросам наиболее известных социологических служб, в последние недели основатель и один из лидеров Партии трудящихся (ПТ) оставался бессменным фаворитом предвыборной гонки.

Лула да Силва может рассчитывать на 53% действительных голосов, за Болсонару собираются проголосовать 47% опрошенных. В первом туре бывший бразильский лидер набрал 48,42% голосов, действующий президент страны - 43,2%, хотя опросы прогнозировали, что разрыв между ними составит по меньшей мере 10 п.п., не исключалась возможность победы социалиста уже в первом туре.

На выборах губернаторов 12 штатов страны основное внимание приковано к противостоянию за пост главы самого густонаселенного штата Сан-Паулу, который является экономическим и промышленным центром страны. За него поборются бывший министр инфраструктуры правительства Болсонару Тарсизиу Гомес ди Фрейтас и экс-министр образования в правительстве Лулы да Силвы Фернанду Аддад.

Предвыборная обстановка

Текущая предвыборная кампания в Бразилии была, по мнению многих местных политических обозревателей, одной из самых агрессивных за всю историю демократии в стране. Соперничающие стороны постоянно обменивались в сетях взаимными упреками и распространяли друг о друге ложные сведения.

На этом фоне TSE расширил собственные полномочия в части противодействия распространению дезинформации в социальных сетях. В частности, TSE наделил себя правом самостоятельно в инициативном порядке определять, какие материалы могут быть отнесены к дезинформации, после чего информационным ресурсам и соцсетям, где они будут размещены, придется удалить эти публикации в течение двух часов под угрозой штрафа в размере около $20 тыс. за каждый час просрочки.

Сразу несколько опросов, проведенных накануне первого тура выборов, показывали, что семь из 10 бразильцев опасаются стать жертвой агрессии из-за своих политических взглядов. 9% участников исследований и вовсе намерены были отказаться от посещения избирательных участков из-за возможных провокаций и насилия. Соответствующие опасения разделяют и представители TSE - в конце августа ведомство запретило ношение оружия в радиусе 100 метров от избирательных участков в день выборов, чтобы "защитить осуществление избирательного права от любой конкретной или потенциальной угрозы вне зависимости от ее происхождения".

Беспрецедентный результат