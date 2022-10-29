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48 минут назад

Глава МИД Канады выступила за налаживание контактов с Россией и КНР

RT на русском

Канаде нужно устанавливать контакты с Россией и Китаем по причине усиления борьбы за влияние в мире, заявила канадский министр иностранных дел Мелани Жоли.

Канада выступила за налаживание контактов с Россией и Китаем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Идёт борьба за влияние, поскольку Россия и Китай обращаются в сторону Африки, Азии и Латинской Америки. Нам нужно показывать себя, выходить на контакт и взаимодействовать», — сказала Жоли в интервью CBC.

По её словам, правительство Канады должно руководствоваться прагматичным подходом.

Канада призвала исключить Россию из МВФ и G20

Она отметила, что участие в дискуссиях с представителями России даёт возможность противостоять российской позиции.

17 октября власти Канады расширили санкционный список в отношении России, добавив к нему ещё 34 физических лица и одно юридическое.

В списке, в частности, оказались российские журналисты Дмитрий Губерниев, Мария Ситтель и Кирилл Клеймёнов.

Кроме того, в санкционный список попали актёры Владимир Машков и Сергей Безруков.

Ранее, 30 сентября, Канада внесла в список санкций против России 43 россиян в связи с проведением референдума.

В мире,Мелани Жоли,Мария Ситтель,Кирилл Клейменов,Дмитрий Губерниев,Владимир Машков,Международный валютный фонд,
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