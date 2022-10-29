В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
36 минут назад

В МИД Украины заявили, что Россия приостановила зерновую сделку "под надуманным предлогом"

ТАСС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия приостановила действие зерновой сделки "под надуманным предлогом".

На Украине отреагировали на приостановку Россией зерновой сделки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор", - написал он в субботу в Twitter.

Кроме того, Кулеба призвал "все страны требовать от РФ" возвращения к обязательствам по сделке.

Россия приостанавливает участие в зерновой сделке

В свою очередь пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров объявил, что Киев в связи со сложившейся ситуацией ожидает реакцию ООН и Турции, так как они подписывали данное соглашение.

"Украина не подписывала с РФ никаких "зерновых соглашений". Подписантами являются Россия, Турция и ООН. <…> Ожидаем реакции подписантов", - сказал он в эфире украинского телеканала "Общественное".

В субботу в Минобороны РФ заявили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после теракта в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора. Ранее в Минобороны сообщили, что киевский режим совершил террористическую атаку, задействовав девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Все они были уничтожены.

В мире,Дмитрий Кулеба,Сергей Никифоров,Минобороны России,ООН,
61
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители