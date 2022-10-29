На Украине отреагировали на приостановку Россией зерновой сделки

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия приостановила действие зерновой сделки "под надуманным предлогом".

"Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор", - написал он в субботу в Twitter.

Кроме того, Кулеба призвал "все страны требовать от РФ" возвращения к обязательствам по сделке.

В свою очередь пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров объявил, что Киев в связи со сложившейся ситуацией ожидает реакцию ООН и Турции, так как они подписывали данное соглашение.

"Украина не подписывала с РФ никаких "зерновых соглашений". Подписантами являются Россия, Турция и ООН. <…> Ожидаем реакции подписантов", - сказал он в эфире украинского телеканала "Общественное".