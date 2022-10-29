Штайнмайеру задали три неудобных вопроса после визита на Украину

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время нахождения в бомбоубежище украинского города Корюковка выглядит совершенно спокойным. Об этом заявил колумнист Spiegel Томас Фишер.

Он также указал на совпадение, по которому Штайнмайер перед объявлением тревоги оказался рядом с убежищем. Также он задался вопросом, было ли известно России о приезде президента ФРГ на Украину.

Второй вопрос, который заинтересовал журналиста, касается того, был ли украинский город атакован российской армией, и если да, то куда был нанесен удар и каков был ущерб.

— Почему ни немецкие, ни украинские СМИ не сообщили о причине, серьезности и последствиях авианалета на Корюковку? Третий вопрос — обсуждали ли немецкие и украинские власти возможность беседы Штайнмайера с жителями Корюковки в подвале, — спросил Фишер.

По мнению журналиста, это логичные вопросы на фоне ситуации с президентом, и он потребовал немецкие власти дать на них ответ.