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29 минут назад

Колумнист Spiegel задал Штайнмайеру неудобные вопросы после визита на Украину

Вечерняя Москваиещё 3

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время нахождения в бомбоубежище украинского города Корюковка выглядит совершенно спокойным. Об этом заявил колумнист Spiegel Томас Фишер.

Штайнмайеру задали три неудобных вопроса после визита на Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он также указал на совпадение, по которому Штайнмайер перед объявлением тревоги оказался рядом с убежищем. Также он задался вопросом, было ли известно России о приезде президента ФРГ на Украину.

В Германии предположили, что воздушная тревога на Украине была ложной

Второй вопрос, который заинтересовал журналиста, касается того, был ли украинский город атакован российской армией, и если да, то куда был нанесен удар и каков был ущерб.

— Почему ни немецкие, ни украинские СМИ не сообщили о причине, серьезности и последствиях авианалета на Корюковку? Третий вопрос — обсуждали ли немецкие и украинские власти возможность беседы Штайнмайера с жителями Корюковки в подвале, — спросил Фишер.

По мнению журналиста, это логичные вопросы на фоне ситуации с президентом, и он потребовал немецкие власти дать на них ответ.

25 октября Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл на Украину с необъявленным визитом. По информации СМИ, эта поездка стала первой с начала спецоперации.

В мире,Томас Фишер,Франк-Вальтер Штайнмайер,
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