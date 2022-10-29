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30 минут назад

Кличко эмоционально потребовал у Запада генераторы и одеяла

Майк Габриелян

Мэр Киева, бывший боксер Виталий Кличко эмоционально потребовал от Запада передать Украине одеяла и генераторы. Об этом сообщает The Telegraph.

Кличко эмоционально потребовал у Запада генераторы и одеяла
Фото: ТАССТАСС

Сообщается, что давая интервью журналисту The Telegraph Кличко «грохнул кулаками по столу» и сказал:

«Мы делаем все возможное, чтобы спасти жизни наших людей и защитить их. Но эта зима определенно станет для нас огромным испытанием».

По его словам, без западных одеял и генераторов «люди замерзнут насмерть», страна доведена до отчаяния из-за многочисленных атак на электростанции, а столичная сеть работает в «аварийном режиме».

Кличко уверил, что его команда купила несколько генераторов и создала мобильные пункты обогрева в Киеве, однако «опасения все еще растут», поскольку погода становится холоднее, а «русские продолжают атаковать ключевую инфраструктуру».

По данным мэра, в городе имеется значительный дефицит электроэнергии - от 20% до 50%. Система энергоснабжения работает в аварийном режиме. В Киеве и его окрестностях в ближайшие дни начнутся веерные отключения.

«Пока другие задачи»: Путин оценил необходимость массированных ударов по Украине

Кличко выразил надежду, что сотрудники «Укрэнерго» восстановят подачу электроэнергии до обычного уровня «в течение двух-трех недель, если не возникнут независящие от них обстоятельства».

Ранее в Киеве заявляли о серьезном повреждении 40% энергетической инфраструктуры Украины.

В мире,Виталий Кличко,Владимир Путин,
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