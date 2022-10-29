США утратили первенство на мировом рынке ядерных реакторов. Лидером стала Россия, что является вызовом для Вашингтона. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси передает ТАСС.
«Считаю, что это вызов для Америки. Она традиционно была лидером. Она утратила это лидерство», - сказал Гросси.
По его словам, главным поставщиком коммерческих ядерных технологий на мировые рынки стал Росатом. Это недавно подтвердила и министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, заявившая, что американцы хотят «восстановить лидерство». Но для этого «надо переходить от слов к делу».
Гросси отметил, что в США «принимаются определенные очень интересные решения» с целью поддержки ядерной промышленности, и у Вашингтона есть значительный научно-технический потенциал. Сейчас американские компании начали проявлять активность в Восточной Европе, в частности, в Польше, Чехии и Румынии.
Глава МАГАТЭ считает, что Росатом и Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) используют отличные от американских конкурентов модели финансирования. Поэтому россияне и китайцы «действуют на мировых рынках более гибко».
Ранее Гросси заявил о желании приехать в Россию и на Украину, чтобы обсудить создание зоны безопасности.