«Считаю, что это вызов для Америки. Она традиционно была лидером. Она утратила это лидерство», - сказал Гросси.

По его словам, главным поставщиком коммерческих ядерных технологий на мировые рынки стал Росатом. Это недавно подтвердила и министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, заявившая, что американцы хотят «восстановить лидерство». Но для этого «надо переходить от слов к делу».

Гросси отметил, что в США «принимаются определенные очень интересные решения» с целью поддержки ядерной промышленности, и у Вашингтона есть значительный научно-технический потенциал. Сейчас американские компании начали проявлять активность в Восточной Европе, в частности, в Польше, Чехии и Румынии.

Глава МАГАТЭ считает, что Росатом и Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) используют отличные от американских конкурентов модели финансирования. Поэтому россияне и китайцы «действуют на мировых рынках более гибко».