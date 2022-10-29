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35 минут назад

Экономист Рубини заявил, что Третья мировая война уже фактически началась

Газета.Ruиещё 3

Американский экономист Нуриэль Рубини заявил в интервью журналу Der Spiegel, что Третья мировая война уже фактически началась.

Экономист: Третья мировая война уже фактически началась
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В частности, он рассказал, что был на встрече Международного валютного фонда там историк экономики Найл Фергюсон заявил, что миру повезет, если общество получит экономический кризис, как в 1970-х, а не войну, как в 1940-х.

«Советники по национальной безопасности обеспокоены тем, что НАТО вмешивается в конфликт на Украине, а между Ираном и Израилем наблюдаются острые разногласия. <...> Честно говоря, третья мировая война уже фактически началась, и ее действия разворачиваются в киберпространстве и на Украине», — сказал он.

Говоря об экономике, он отметил, что еврозона находится в рецессии, а в Великобритании «дела еще хуже».

В России допустили возобновление мобилизации

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов заявил, что прием Украины в НАТО может обернуться Третьей мировой войной.

В мире,Александр Венедиктов,Найл Фергюсон,НАТО,Международный валютный фонд,Совет безопасности РФ,
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