Экономист: Третья мировая война уже фактически началась

Американский экономист Нуриэль Рубини заявил в интервью журналу Der Spiegel, что Третья мировая война уже фактически началась.
В частности, он рассказал, что был на встрече Международного валютного фонда там историк экономики Найл Фергюсон заявил, что миру повезет, если общество получит экономический кризис, как в 1970-х, а не войну, как в 1940-х.
«Советники по национальной безопасности обеспокоены тем, что НАТО вмешивается в конфликт на Украине, а между Ираном и Израилем наблюдаются острые разногласия. <...> Честно говоря, третья мировая война уже фактически началась, и ее действия разворачиваются в киберпространстве и на Украине», — сказал он.
Говоря об экономике, он отметил, что еврозона находится в рецессии, а в Великобритании «дела еще хуже».
Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов заявил, что прием Украины в НАТО может обернуться Третьей мировой войной.