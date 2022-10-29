В ООН призвали снять санкции с России

Все стороны зерновой сделки должны приложить максимальные усилия для ее продления, а также следует снять санкции, препятствующие экспорту российского продовольствия и удобрений. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Стефан Дюжаррик.

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«Мы призываем все стороны приложить все усилия для возобновления черноморской зерновой сделки и максимально полной реализации обоих соглашений, включая скорейшее устранение любых остающихся препятствий для экспорта российского зерна и удобрений», — говорится в заявлении Стефана Дюжаррика, передает агентство Reuters.

Он добавил, что на пути к решению продовольственного кризиса имеются трудности, однако их можно преодолеть.