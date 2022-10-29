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18 минут назад

В ООН призвали снять санкции с России и продлить сотрудничество

Ura.Ru

Все стороны зерновой сделки должны приложить максимальные усилия для ее продления, а также следует снять санкции, препятствующие экспорту российского продовольствия и удобрений. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Стефан Дюжаррик.

В ООН призвали снять санкции с России
Фото: ТАССТАСС

«Мы призываем все стороны приложить все усилия для возобновления черноморской зерновой сделки и максимально полной реализации обоих соглашений, включая скорейшее устранение любых остающихся препятствий для экспорта российского зерна и удобрений», — говорится в заявлении Стефана Дюжаррика, передает агентство Reuters.

Он добавил, что на пути к решению продовольственного кризиса имеются трудности, однако их можно преодолеть.

В июле этого года Россия и Украина подписали соглашение с Турцией о вывозе украинского зерна через Черное море. Оно начало действовать с 1 августа. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган сошлись во мнении о необходимости продления зерновой сделки.

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