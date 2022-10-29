Зеленский заявил о возможной новой мобилизации в России

Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что российским властям вскоре может понадобиться новая мобилизация военнослужащих, сообщает news.ru.

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Глава государства не объяснил значение своих слов, при этом отметив, что Украина начинает к этому готовиться. Президент добавил, что власти РФ с помощью мобилизованных войск оказывают давление на позиции бойцов украинских Вооруженных сил.

«Россия пытается усилить давление на наши позиции, используя мобилизованных. Уже скоро России может понадобиться новая волна военнослужащих. Мы к этому готовимся», — заявил Зеленский.

Подчеркивается, что ВСУ укрепляют воздушную оборону страны с целью защиты своей критической инфраструктуры.

Ранее советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович сообщил, что ситуация на Херсонском направлении меняется не в пользу Киева. По его словам, Россия дополнительно перебросила в регион около шести батальонных тактических групп, доведя их количество до трех десятков. Арестович считает, что такое количество «смолоть просто так будет очень-очень тяжело».