Зеленский заявил о возможной новой мобилизации в России

Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что российским властям вскоре может понадобиться новая мобилизация военнослужащих, сообщает news.ru.
Глава государства не объяснил значение своих слов, при этом отметив, что Украина начинает к этому готовиться. Президент добавил, что власти РФ с помощью мобилизованных войск оказывают давление на позиции бойцов украинских Вооруженных сил.
«Россия пытается усилить давление на наши позиции, используя мобилизованных. Уже скоро России может понадобиться новая волна военнослужащих. Мы к этому готовимся», — заявил Зеленский.
Подчеркивается, что ВСУ укрепляют воздушную оборону страны с целью защиты своей критической инфраструктуры.
Ранее советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович сообщил, что ситуация на Херсонском направлении меняется не в пользу Киева. По его словам, Россия дополнительно перебросила в регион около шести батальонных тактических групп, доведя их количество до трех десятков. Арестович считает, что такое количество «смолоть просто так будет очень-очень тяжело».
28 октября министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи с президентом Владимиром Путиным объявил о завершении частичной мобилизации в стране. По его словам, набор добровольцев для отправки в зону проведения специальной военной операции на Украине будет продолжен.