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34 минуты назад

В США заявили о серьезной ошибке при "сдерживании" России и ОПЕК

Елена Прошина

Отказ США от газопровод Keystone XL стал серьезной ошибкой страны в сегодняшнем вопросе борьбы с Россией. Такое мнение выразил у себя в статье в Forbes журналист Роберт Рапир.

В США заявили о серьезной ошибке при "сдерживании" России и ОПЕК
Фото: из открытых источниковиз открытых источников

Он указал на то, что сейчас США «быстро исчерпывают» свой стратегический нефтяной резерв. Этот аспект заставляет Вашингтон «умолять Саудовскую Аравию и ОПЕК+ не сокращать добычу нефти».

«Это результат непреднамеренных, но предсказуемых последствий энергетической политики США», — считает Рапир.

Журналист уверен, что отказ от строительства Keystone XL подорвал энергетическую безопасность Соединенных Штатов, поскольку сейчас мог бы заменить поставки из России и Саудовской Аравии.

«Это означает, что газопровод ослабил бы переговорные позиции ОПЕК+ и РФ, когда дело дошло бы до удержания нефти на рынке, а также по вопросу антироссийских санкций», — отметил он.

По мнению Рапира, Keystone XL не решил бы все проблемы США с Саудовской Аравией и Россией, но уменьшил бы их влияние на рынке.

Напомним, что проект газопровода начали разрабатывать еще в 2000 году. По нему хотели организовывать поставки канадской нефти в США. Строительство первых веток началось еще в 2012 году. Из-за критики со стороны «зеленых» активистов проект не раз приостанавливали и оттягивали и в итоге в 2021 году полностью свернули.

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