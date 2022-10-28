В США заявили о серьезной ошибке при "сдерживании" России и ОПЕК

Отказ США от газопровод Keystone XL стал серьезной ошибкой страны в сегодняшнем вопросе борьбы с Россией. Такое мнение выразил у себя в статье в Forbes журналист Роберт Рапир.

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Он указал на то, что сейчас США «быстро исчерпывают» свой стратегический нефтяной резерв. Этот аспект заставляет Вашингтон «умолять Саудовскую Аравию и ОПЕК+ не сокращать добычу нефти».

«Это результат непреднамеренных, но предсказуемых последствий энергетической политики США», — считает Рапир.

Журналист уверен, что отказ от строительства Keystone XL подорвал энергетическую безопасность Соединенных Штатов, поскольку сейчас мог бы заменить поставки из России и Саудовской Аравии.

«Это означает, что газопровод ослабил бы переговорные позиции ОПЕК+ и РФ, когда дело дошло бы до удержания нефти на рынке, а также по вопросу антироссийских санкций», — отметил он.

По мнению Рапира, Keystone XL не решил бы все проблемы США с Саудовской Аравией и Россией, но уменьшил бы их влияние на рынке.