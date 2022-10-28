Установлена личность напавшего на мужа конгрессвумен Нэнси Пелоси

Полиция установила личность напавшего на супруга спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, сообщает The New York Times.

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«Власти идентифицировали подозреваемого как 42-летнего Дэвида Депапа», — говорится в публикации.

Нападавшему предъявлено несколько обвинений: в покушении на убийство, нападении с оружием, жестоком обращении с пожилыми людьми, краже со взломом и «нескольких других дополнительных преступлениях», пишет СМИ. Мотив нападения «все еще определяется», уточнил начальник полиции Сан-Франциско Уильям Скотт.

По информации NBC, пострадавший в результате нападения Пол Пелоси перенес операцию на головном мозге.

Ранее телеканал CNN сообщал, что нападавший искал саму Пелоси. Он ворвался в дом, по предварительным данным, с черного входа и набросился на мужа спикера со словами «Где Нэнси?»