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6 минут назад

Установлена личность напавшего на мужа конгрессвумен Нэнси Пелоси

Газета.Ru

Полиция установила личность напавшего на супруга спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, сообщает The New York Times.

Установлена личность напавшего на мужа конгрессвумен Нэнси Пелоси
Фото: газета.ру газета.ру

«Власти идентифицировали подозреваемого как 42-летнего Дэвида Депапа», — говорится в публикации.

Нападавшему предъявлено несколько обвинений: в покушении на убийство, нападении с оружием, жестоком обращении с пожилыми людьми, краже со взломом и «нескольких других дополнительных преступлениях», пишет СМИ. Мотив нападения «все еще определяется», уточнил начальник полиции Сан-Франциско Уильям Скотт.

По информации NBC, пострадавший в результате нападения Пол Пелоси перенес операцию на головном мозге.

Ранее телеканал CNN сообщал, что нападавший искал саму Пелоси. Он ворвался в дом, по предварительным данным, с черного входа и набросился на мужа спикера со словами «Где Нэнси?»

Ранее стало известно, что утром 28 октября в резиденцию Пелоси в Сан-Франциско ворвался неизвестный мужчина и напал с молотком на мужа Нэнси Пелоси. Самой спикера палаты представителей в это время не было дома.

В мире,Уильям Скотт,
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