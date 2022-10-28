В США обвинили Россию в попытке свергнуть правительство Молдавии

Россия замешана в организации протестов в Молдавии и пыталась свергнуть правительство страны. Об этом со ссылкой на полученные разведкой документы и интервью с осведомленными лицами пишет The Washington Post (WP).

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Утверждается, что один высокопоставленный российский политик назвал организатора протестов и лидера оппозиционной партии «Шор» Илана Шора «достойным долгосрочным партнером» и даже предложил молдавскому региону, возглавляемому партией Шора, крайне выгодную сделку с поставкой российского газа. Шор якобы является ключевой фигурой в планах Кремля по смене власти в бывшей советской республике.

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Кроме того, перехваченные сообщения показывают, что ФСБ направила команду российских политтехнологов для консультирования партии Шора. Также, согласно документам, ФСБ курировала сделку, в ходе которой некий российский олигарх приобрел один из основных активов Шора, чтобы скрыть его от молдавских властей. Сам политик отрицает, что когда-либо получал поддержку от Москвы и спецслужб.

WP утверждает, что с 2016 года операциями ФСБ в Молдавии руководит Дмитрий Милютин, генерал, который является заместителем начальника Департамента оперативной информации ФСБ. По словам официальных лиц, большую часть своего пребывания на этом посту Милютин работал через бизнесмена Игоря Чайку. WP заявляет, что Кремль использовал компании Чайки в качестве прикрытия для перевода денег сотрудничающим политическим партиям Молдавии.

При этом ранее основным инструментом ФСБ, как сообщается, была Социалистическая партия, возглавляемая Игорем Додоном, однако Социалистическая партия проиграла, и Додону пришлось искать замену. Уточняется, что нанятые Кремлем политтехнологи в марте 2021 приехали в Кишинев, чтобы тайно сотрудничать с партией Шора.

26 октября Министерство финансов США сообщило о новых санкциях против граждан России и компаний из РФ. Ограничения были введены против певицы Жасмин и ее супруга Илана Шора, а также его партии «Шор». Кроме того, в список внесли предпринимателя Игоря Чайку.