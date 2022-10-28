В Женеве облили краской православную церковь

Женевскую Церковь Рождества Пресвятой Богородицы облили краской вандалы, об этом сообщило постоянное представительство России при ООН в городе.
«В ночь на 28 октября 2022 г. группа неустановленных лиц совершила акт вандализма, облив краской вход в Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве – действующий с 1961 года ставропигиальный приход Русской православной церкви», – цитирует сообщение постпредства РИА «Новости».
Постпред России при ООН Геннадий Гатилов выразил надежду, что женевским правоохранителям удастся провести надлежащее расследование и привлечь виновных к ответственности.
В постпредстве добавили, что это уже не первый подобный случай русофобии и вандализма в Швейцарии. Суворовский крест в ущелье Шолленен – памятник русским военным, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году под руководством Александра Суворова, уже дважды в 2022 году обливали краской.