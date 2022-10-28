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29 минут назад

Православную церковь в Женеве осквернили вандалы

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Женевскую Церковь Рождества Пресвятой Богородицы облили краской вандалы, об этом сообщило постоянное представительство России при ООН в городе.

В Женеве облили краской православную церковь
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В ночь на 28 октября 2022 г. группа неустановленных лиц совершила акт вандализма, облив краской вход в Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве – действующий с 1961 года ставропигиальный приход Русской православной церкви», – цитирует сообщение постпредства РИА «Новости».

Постпред России при ООН Геннадий Гатилов выразил надежду, что женевским правоохранителям удастся провести надлежащее расследование и привлечь виновных к ответственности.

В постпредстве добавили, что это уже не первый подобный случай русофобии и вандализма в Швейцарии. Суворовский крест в ущелье Шолленен – памятник русским военным, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году под руководством Александра Суворова, уже дважды в 2022 году обливали краской.

В мире,Геннадий Гатилов,Александр Суворов,РПЦ,ООН,
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