В Женеве облили краской православную церковь

«В ночь на 28 октября 2022 г. группа неустановленных лиц совершила акт вандализма, облив краской вход в Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве – действующий с 1961 года ставропигиальный приход Русской православной церкви », – цитирует сообщение постпредства РИА «Новости» .

В постпредстве добавили, что это уже не первый подобный случай русофобии и вандализма в Швейцарии. Суворовский крест в ущелье Шолленен – памятник русским военным, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году под руководством Александра Суворова, уже дважды в 2022 году обливали краской.