Мужа Пелоси ранили в его доме

Неизвестный злоумышленник проник в дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Внутри преступник напал на ее мужа Пола. Об этом сообщается на официальном сайте Пелоси.

Самой Пелоси в момент нападения дома не было.

«Сегодня рано утром злоумышленник ворвался в резиденцию Пелоси в Сан-Франциско и совершил жестокое нападение на господина Пелоси», – говорится в сообщении на сайте.

Нападавший задержан. СМИ сообщили, что муж Пелоси ранен, его увезли в больницу для оказания медицинской помощи.

«Спикер и ее семья выражают благодарность тем, кто первым отреагировал, а также медицинским работникам, оказавшим помощь», – отмечается в сообщении.