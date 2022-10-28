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8 минут назад

Мужа Пелоси ранили в его доме

Елена Прошина

Неизвестный злоумышленник проник в дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Внутри преступник напал на ее мужа Пола. Об этом сообщается на официальном сайте Пелоси.

Мужа Пелоси ранили в его доме
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Самой Пелоси в момент нападения дома не было.

«Сегодня рано утром злоумышленник ворвался в резиденцию Пелоси в Сан-Франциско и совершил жестокое нападение на господина Пелоси», – говорится в сообщении на сайте.

Нападавший задержан. СМИ сообщили, что муж Пелоси ранен, его увезли в больницу для оказания медицинской помощи.

«Спикер и ее семья выражают благодарность тем, кто первым отреагировал, а также медицинским работникам, оказавшим помощь», – отмечается в сообщении.

Ранее Нэнси Пелоси осудила нападение Азербайджана на Армению.

В мире,Нэнси Пелоси,Конгресс США,
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