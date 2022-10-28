Британцам предложили необычный способ сэкономить на плате за газ

Компания EasyJet Holidays предложила жителям Соединенного Королевства пакетные туры в Египет, чтобы дать им возможность не оплачивать счета за газ и отопление. О необычном способе сэкономить на плате за ЖКХ рассказал британский таблоид Metro.

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Согласно исследованию компании, более 50 процентов британцев хотят уехать из страны на зимний период, чтобы не платить за коммунальные услуги. В ответ на желание туристов EasyJet Holidays подготовила для путешественников специальные туры в Египет под названием «Побег из Великобритании» длительностью 28 дней.

Так, чтобы отдохнуть в Хургаде, европейцам придется заплатить 650 фунтов (около 45 тысяч рублей) на человека. В эту стоимость включены перелет, проживание, питание, доступ в интернет и абонемент в тренажерный зал.

Согласно подсчетам специалистов, тур на египетский курорт по системе «все включено» обойдется британской семье в среднем на 227 фунтов (16 тысяч рублей) дешевле, чем оплата коммунальных платежей в зимний месяц.