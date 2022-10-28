Сноуден: через пять лет Цукерберг будет владеть вашими глазами

По словам Сноудена, смеяться над падением акций Meta можно, но не стоит забывать о ее разработках в сфере виртуальной реальности.

"Смейтесь, смейтесь над обвалом акций Цукерберга, но помните, что через пять лет он будет владеть вашими глазными яблоками и ставить рекламу на паузу каждый раз, когда вы моргаете", - написал Сноуден.

Ранее сообщалось, что Цукерберг лишился $11 млрд после обвала акций компании Meta. По данным Forbes, теперь предприниматель владеет $36 млрд. Он переместился со строчки 25 на 29 в рейтинге самых богатых людей мира. В компании зафиксировали двукратное падение прибыли в третьем квартале этого года. Чистая прибыль за этот период составила $4,39 млрд или $1,64 на акцию.