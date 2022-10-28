Журналисты проследили за происходящим в резиденции итальянского сената Палаццо Мадама в день, когда правительству нового премьера страны Джорджи Мелони был вынесен вотум доверия. Соответствующее видео опубликовала газета Corriere della Sera.

В частности, на кадры попал случайный тройной поцелуй с участием Мелони и двух других членов парламента.

Также на записи запечатлено, как министр инфраструктуры и транспорта страны Маттео Сальвини сначала небрежно хлопает премьера по плечу, а затем сталкивает ее с того места, где она стоит, чем вызывает ее сильное возмущение. Кроме того, на видео можно заметить, как бывший премьер, а ныне депутат Европарламента Сильвио Берлускони играет с новым значком сенатора.

Отмечается, что сенат 115 голосами за утвердил вотум доверия правительству Мелони. 79 членов проголосовали против, пятеро воздержались.