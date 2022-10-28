Штайнмайер заявил о глубочайшем кризисе в Германии

БЕРЛИН, 28 октября. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что начало проведения специальной военной операции России на Украине стало переломным моментом в истории, погрузившим ФРГ в период серьезных экономических потрясений. С таким утверждением он выступил в пятницу в Берлине, в ходе обращения к гражданам страны.

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"24 февраля стало переломным моментом в истории. Это также погрузило нас в Германии в другое время, в неуверенность, которую мы считали преодоленной: время, отмеченное войной, насилием и бегством, беспокойством о разрастании войны до пожара в Европе, - сказал Штайнмайер. - Время серьезных экономических потрясений, энергетического кризиса и стремительного роста цен".

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При этом он добавил, что это "время, когда германская успешная модель глобальной сетевой экономики оказалась под давлением". "Время, когда социальная сплоченность, доверие к демократии и даже больше - доверие к себе - были подорваны", - подчеркнул президент ФРГ. В то же время он указал, что Германию ждут "тяжелые времена". "Мы испытываем глубочайший кризис, который переживает наша объединенная Германия. Для ФРГ начинается эпоха встречного ветра", - резюмировал Штайнмайер.

Вместе с тем он признал, что "годы до 24 февраля были эпохой попутного ветра для Германии". "Это были годы, отмеченные счастливым моментом германского единства, мирным выводом советских войск, окончанием блокового противостояния и сплочением Европы. Это были годы мирных дивидендов, от которых мы, немцы, живущие в сердце объединенной Европы, получили огромную пользу", - сказал глава германского государства.

Спецоперация РФ на Украине, по его утверждению, "превратила систему европейской безопасности в руины". "Борьба за идеологию и господство все больше заменяет обмен и поиск чего-то объединяющего. Экономические и политические претензии Китая на власть являются важным фактором в этом", - заявил Штайнмайер, уточнив, что "эта борьба определит будущее международных отношений в долгосрочной перспективе". Кроме того, он вновь заявил, что Германия будет оказывать всестороннюю поддержку Украине до тех пор, пока это будет необходимо. При этом речь, по его словам, идет не только о политической помощи, но и экономической, финансовой, гуманитарной и военной.