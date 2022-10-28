Опубликовано утерянное эссе Джона Стейнбека об американской демократии

Утерянную статью лауреата Нобелевской премии Джона Стейнбека "Как насчет маккартизма?" ("How About McCarthyism?") впервые опубликуют на английском языке.
Эссе, написанное 70 лет назад, посвящено вопросам американской демократии. Об этом сообщает The Guardian.
Впервые статью Стейнбека опубликовали в 1954 году на французском языке в журнале Le Figaro, хотя оригинальный текст был написан на английском. По словам редактора журнала Strand Magazine Эндрю Гулли, который готовит эссе "Как насчет маккартизма?" к первому выпуску на языке оригинала, в тексте писатель отмечает, что американская демократия всегда сталкивалась (и будет) с угрозами изнутри, но в конце концов станет сильнее.
"Мы часто думаем о Стейнбеке как об авторе художественной литературы, но это произведение показывает его политическую сторону, где, несмотря на всю боль и разрушенные жизни, вызванные маккартизмом, он придерживается долгосрочной точки зрения, что по итогу все невзгоды станут лишь далеким воспоминанием", - говорит Гулли.
Название статьи отсылает к общественному движению, названному в честь американского сенатора-республиканца Джозефа Маккарти. В период холодной войны он стремился искоренить коммунистов в США, что по итогу вылилось в так называемую "охоту на ведьм".
Ряд его обвинений оказались ложными, и в середине 1950-х годов Маккарти начал терять популярность.
"У нас всегда был Маккарти. Могу перечислить имена и движения с самого начала нашей истории. И всегда был один и тот же конец...Он лишь меняет свое название", - пишет в своей статье Стейнбек.
Редактор Strand Magazine Гулли подчеркнул, что текст писателя оказался провидческим. Он предупреждал читателей, что после окончания маккартизма не все станет на свои места и будут новые угрозы.
"И если посмотреть на заголовки новостей, кажется, что его опасения оправдались", - подытожил издатель.