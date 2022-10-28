Опубликовано утерянное эссе Джона Стейнбека об американской демократии

Утерянную статью лауреата Нобелевской премии Джона Стейнбека "Как насчет маккартизма?" ("How About McCarthyism?") впервые опубликуют на английском языке.

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Эссе, написанное 70 лет назад, посвящено вопросам американской демократии. Об этом сообщает The Guardian.

Впервые статью Стейнбека опубликовали в 1954 году на французском языке в журнале Le Figaro, хотя оригинальный текст был написан на английском. По словам редактора журнала Strand Magazine Эндрю Гулли, который готовит эссе "Как насчет маккартизма?" к первому выпуску на языке оригинала, в тексте писатель отмечает, что американская демократия всегда сталкивалась (и будет) с угрозами изнутри, но в конце концов станет сильнее.

"Мы часто думаем о Стейнбеке как об авторе художественной литературы, но это произведение показывает его политическую сторону, где, несмотря на всю боль и разрушенные жизни, вызванные маккартизмом, он придерживается долгосрочной точки зрения, что по итогу все невзгоды станут лишь далеким воспоминанием", - говорит Гулли.

Название статьи отсылает к общественному движению, названному в честь американского сенатора-республиканца Джозефа Маккарти. В период холодной войны он стремился искоренить коммунистов в США, что по итогу вылилось в так называемую "охоту на ведьм".

Ряд его обвинений оказались ложными, и в середине 1950-х годов Маккарти начал терять популярность.

"У нас всегда был Маккарти. Могу перечислить имена и движения с самого начала нашей истории. И всегда был один и тот же конец...Он лишь меняет свое название", - пишет в своей статье Стейнбек.

Редактор Strand Magazine Гулли подчеркнул, что текст писателя оказался провидческим. Он предупреждал читателей, что после окончания маккартизма не все станет на свои места и будут новые угрозы.