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29 минут назад

Политолог назвал последствия введения Сербией антироссийских санкций

News.ru

Назначение Аны Брнабич премьер-министром Сербии сигнализирует о том, что республика взяла курс на Запад, однако любые попытки властей ввести ограничения против России могут привести к народным протестам и дестабилизации ситуации в стране, рассказал в разговоре с «ПолитЭкспертом» сербский политолог Драган Станоевич. По его словам, Запад может надавить на Сербию санкциями, закрытием безвизового режима и прекращением финансирования с целью принудить страну присоединиться к антироссийским санкциям.

Названы последствия введения Сербией антироссийских санкций
Фото: Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look PressThomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Press

Теперь от Запада можно ожидать чего угодно, даже санкции против Сербии, закрытие безвизового режима, прекращения финансирования... Но нужно понимать главное: огромное большинство — около 90% сербов — против введения антироссийских рестрикций. И любая попытка сделать это может вывести народ на улицы и дестабилизировать ситуацию в стране, — пояснил эксперт.

Станоевич отметил, что в новом правительстве Сербии нет откровенных русофобов и большинство фигур нельзя назвать прозападными. Пророссийскую позицию, по его словам, занимают министр обороны Сербии Милош Вучевич, министр иностранных дел Ивица Дачич и министр внутренних дел Бата Гашич. Руководителем госкомпании «Сербиягаз» также остался дружественный России Душан Баятович, отметил политолог.

Президент Сербии Александр Вучич ранее объявил новый состав правительства страны: премьер-министром стала Ана Брнабич, главой МИД — Ивица Дачич. Имена министров Вучич зачитал, выступая на заседании Центрального комитета Сербской прогрессивной партии. Он отметил, что Центральный комитет Сербской прогрессивной партии поддержал этот выбор.

В мире,Ана Брнабич,Душан Баятович,Александр Вучич,Ивица Дачич,
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