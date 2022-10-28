Названы последствия введения Сербией антироссийских санкций

Назначение Аны Брнабич премьер-министром Сербии сигнализирует о том, что республика взяла курс на Запад, однако любые попытки властей ввести ограничения против России могут привести к народным протестам и дестабилизации ситуации в стране, рассказал в разговоре с «ПолитЭкспертом» сербский политолог Драган Станоевич. По его словам, Запад может надавить на Сербию санкциями, закрытием безвизового режима и прекращением финансирования с целью принудить страну присоединиться к антироссийским санкциям.