В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
1 час назад

НАТО насторожило военное присутствие РФ на Крайнем Севере

Елена Прошина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью изданию Politico, что альянс фиксирует увеличение военного присутствия России на Крайнем Севере и обеспокоен этим. Об этом пишет ТАСС.

НАТО насторожило военное присутствие РФ на Крайнем Севере
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы видим, что на Крайнем Севере происходит одновременно много разных вещей. Мы, конечно, видим, увеличение присутствия России. Мы видим больше их присутствия в воздухе и на море. Они совершенствуют свои военные средства, включая подлодки и особенно более современное оружие, под этим я подразумеваю ядерные вооружения», - сказал он.

Он также уточнил, что Россия снова открывает на Крайнем Севере старые военные базы советских времен. По его словам, эта ситуация имеет значение при рассмотрении безопасности стран альянса по обеим сторонам Атлантики. Исходя из этого Столтенберг добавил, что приветствует то, что Финляндия и Швеция вступят в альянс. По его словам, это усилит присутствие НАТО на Крайнем Севере.

Ранее экс-глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде назвала действия России в Арктике, включая восстановление военно-морских баз и перезапуск системы обороны, вызовом НАТО.

В мире,Ина Эриксен,Йенс Столтенберг,НАТО,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители