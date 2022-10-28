НАТО насторожило военное присутствие РФ на Крайнем Севере

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью изданию Politico, что альянс фиксирует увеличение военного присутствия России на Крайнем Севере и обеспокоен этим. Об этом пишет ТАСС.
«Мы видим, что на Крайнем Севере происходит одновременно много разных вещей. Мы, конечно, видим, увеличение присутствия России. Мы видим больше их присутствия в воздухе и на море. Они совершенствуют свои военные средства, включая подлодки и особенно более современное оружие, под этим я подразумеваю ядерные вооружения», - сказал он.
Он также уточнил, что Россия снова открывает на Крайнем Севере старые военные базы советских времен. По его словам, эта ситуация имеет значение при рассмотрении безопасности стран альянса по обеим сторонам Атлантики. Исходя из этого Столтенберг добавил, что приветствует то, что Финляндия и Швеция вступят в альянс. По его словам, это усилит присутствие НАТО на Крайнем Севере.
Ранее экс-глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде назвала действия России в Арктике, включая восстановление военно-морских баз и перезапуск системы обороны, вызовом НАТО.