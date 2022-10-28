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24 минуты назад

В Киеве переименовали еще 40 связанных с Россией улиц

В Киеве переименовали более 40 улиц, переулков и площадей, названия которых были связаны с Россией или Советским Союзом (СССР). Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

В Киеве переименовали еще 40 связанных с Россией улиц
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он уточнил, что решение принял городской совет Киева 27 октября. По словам Кличко, новые названия для улиц и площадей с помощью электронного голосования выбирали сами киевляне. Всего на голосование вынесено 296 объектов, уточнил он.

Так, улица Карла Маркса будет носить имя Иоганна Вольфганга Гете, улица Пушкинская — Евгения Чикаленко, улица Краснодарская была переименована в честь Голды Меир, а улица Астраханская — в честь Кастуся Калиновского.

21 июля министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что по результатам опроса в приложении «Дия» («Действие» — прим. «Ленты.ру») около 85 процентов украинцев высказались за замену герба СССР на монументе «Родина-мать» в Киеве на государственный герб Украины — «тризуб».

Уже семь лет на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», который запрещает пропаганду символики Советского Союза. В рамках действия этого документа по всей территории Украины переименовывают улицы, названные в честь советских государственных деятелей, а также сносят памятники, как советским, так и русским историческим личностям.

В мире,Голда Меир,Виталий Кличко,Александр Ткаченко,
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