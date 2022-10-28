В Астане началось заседание премьер-министров стран СНГ

Предполагается, что премьер-министры обменяются мнениями по актуальным темам экономического взаимодействия в Содружестве. Им также предстоит обсудить вопросы о соглашении о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций, о соглашении по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера. В повестку дня включены вопросы о концепции цифровой трансформации отраслей химического комплекса государств СНГ, о концепции научно-технического и технологического сотрудничества, о межгосударственной радионавигационной программе на 2023-2026 годы, о межгосударственной целевой программе по рекультивации территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств, о плане приоритетных мероприятий гуманитарного сотрудничества стран СНГ на ближайшие два года, о плане совместных действий по противодействию устойчивости к противомикробным препаратам, о финансовом обеспечении деятельности органов СНГ. Также главам правительств будет представлен доклад о подготовке к проведению II Игр стран СНГ в Белоруссии в 2023 году.