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35 минут назад

Илон Маск озвучил причину покупки Twitter

Елена Прошина

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск объяснил причину покупки социальной сети Twitter. По его словам, таким образом он хочет «помочь человечеству». Об этом Маск написал на своей странице в этой платформе.

Илон Маск озвучил причину покупки Twitter
Фото: TwitterTwitter

«Я приобрел Twitter не чтобы заработать денег, я сделала это в попытке помочь человечеству, которое я люблю», – написал он.

Он также добавил, что слухи о его планах по приобретению Twitter не соответствует действительности.

«Причина моей покупки Twitter - важность наличия для будущего цивилизации одной общей цифровой платформы, где в здоровой атмосфере без насилия могут обсуждаться различные мнения», – заявил он.

По словам Илона маска, есть «большая опасность» в поляризации мнений и потери возможности диалога, которая сложилась в результате погони компаний за рекламными доходами. Он не исключает, что эта задача может оказаться невыполнимой, но всё равно обещает сделать Twitter «уютным и привлекательным для всех».

Кроме того, Маск также обратился к рекламодателям. Он сообщил, что «верит в то, что правильно сделанная реклама может быть приятна, развлекательна и полезна».

«Важно давать пользователям рекламу, которая релевантна для них. Плохо адресованная реклама - это спам, но точно подобранная реклама - это контент!», – заключил он.

Ранее Илон Маск выложил видео, на котором он пришёл в офис Twitter с раковиной в руках.

В мире,Илон Маск,
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