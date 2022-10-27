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32 минуты назад

МИД Китая высказался об отношениях с Россией

Елена Прошина

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что власти КНР готовы укреплять сотрудничество с Россией, а также продвигать его на всех уровнях, чтобы обеспечивать стабильность в мире и приносить пользу народам двух стран. Об этом сообщает РИА «Новости».

МИД Китая высказался об отношениях с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

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«Китай готов углублять контакты с Россией на всех уровнях, продвигать на более высокий уровень российско-китайские отношничество во всех областях, чтобы приносить больше пользы двум странам и их народам, а также обеспечивать большую стабильность в неспокойном мире», – сказал Ван И в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Ранее в Китае оценили новую стратегию безопасности США.

В мире,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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