МИД Китая высказался об отношениях с Россией

«Китай готов углублять контакты с Россией на всех уровнях, продвигать на более высокий уровень российско-китайские отношничество во всех областях, чтобы приносить больше пользы двум странам и их народам, а также обеспечивать большую стабильность в неспокойном мире», – сказал Ван И в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым.