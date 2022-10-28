Япония обвинила Россию в угрозах применения ядерного оружия

Правительство Японии в курсе слов президента РФ Владимира Путина о вероятности ядерного конфликта, сказанных им на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Об этом в пятницу на регулярной пресс-конференции заявил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси.

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"Мы в курсе высказываний президента Путина на заседании "Валдая", - отметил он, отвечая на вопрос журналиста, отметившего, что Путин воздержался от конкретных комментариев о возможности ядерного конфликта. В то же время Мацуно подчеркнул, что японская сторона испытывает крайнюю обеспокоенность в связи с вероятностью применения ядерного оружия в ходе конфликта на Украине, и в очередной раз обвинил российскую сторону в угрозах применения этого вида вооружения.

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Хаяси также в очередной раз отметил, что японская сторона не признает заявлений РФ о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу". "В любом случае мы считаем, что любые попытки России повысить уровень эскалации являются непростительными", - добавил он, подчеркнув, что Япония, будучи единственной страной в мире, пострадавшей от ядерных бомбардировок, продолжит тесное сотрудничество с международным сообществом по ядерной проблеме.

В четверг, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин не стал комментировать вероятность ядерного конфликта. Модератор заседания, директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Федор Лукьянов обратил внимание на возникновение "ядерного фактора" в последние месяцы. "Очень многие немножко занервничали, вспомнив ваше высказывание здесь же, на нашем мероприятии, четыре года назад, что мы все в рай попадем. Мы не торопимся же, правда? - обратился он к главе государства. - Вот вы задумались, это уже настораживает как-то". "А я специально задумался, чтобы вы насторожились. Эффект достигнут", - ответил Путин.

Япония - единственная страна, на территории которой было реализовано боевое применение ядерного оружия. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны. Их официальной целью было провозглашено ускорение капитуляции Японской империи. Соединенные Штаты до сих пор не признают свою моральную ответственность за атомные бомбардировки, оправдывая их военной необходимостью.

Об эскалации ядерной ситуации

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не будет развивать тему ядерной эскалации, говорящие о ней люди ведут себя безответственно. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь подчеркивала, что США и другие западные страны могут быть заинтересованы в эскалации ситуации вокруг применения ядерного оружия при списывании вины на Москву.