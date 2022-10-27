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35 минут назад

В Киеве переименовали улицу в честь бойцов «Азова»

Lenta.ru

Власти Киева переименовали улицу в честь героев полка «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

В Киеве переименовали улицу в честь бойцов «Азова»
Фото:  тасс тасс

Отмечается, что в честь бойцов «Азова» переименовали улицу маршала Малиновского. На приуроченном к событию мероприятии присутствовали основатель полка Андрей Билецкий и другие представители подразделения.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что власти украинской столицы переименовали 40 улиц и площадей города, названия которых были связаны с Россией и советским прошлым. До этого киевский городской совет сменил название 95 улиц, площадей и переулков, ассоциированных с Россией и СССР.

В мире,Андрей Билецкий,Виталий Кличко,
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