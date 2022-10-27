Обзор иноСМИ: долг Киева погасят украинцы, Макрон наказывает Шольца

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Республиканцы не оставят Байдену шанса»

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Джо Байден изо всех сил пытается «в последнюю минуту» добиться расположения избирателей - через две недели состоятся промежуточные выборы в Конгресс, грозящие победой республиканцев, пишет китайская Global Times. Стабильно низкие рейтинги одобрения, ряд мрачных прогнозов о рецессии, а также усилившиеся атаки республиканцев на демократов стали «постоянной головной болью» президента США.

Опрос общественного мнения Reuters/Ipsos, опубликованный 25 октября, показал, что рейтинг одобрения Байдена приблизился к самому низкому уровню за время его президентства, - лишь 39 процентов американцев одобряют работу президента. Научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян считает, что у демократов «нет никакой надежды обеспечить себе лидерство в Палате представителей».У Байдена нет позитивных политических предложений по созданию новых точек роста или улучшению экономической ситуации в США, заявил Люй. Если демократы потеряют и Сенат, и Палату представителей, Байден столкнется с «ветократией» - продвигать новые законы ему станет очень трудно. Республиканцы не дадут Байдену шанса на положительный политический актив во внутренних делах, также ему станет сложнее добиваться помощи Украине.

«Огромный долг Киева погасят украинцы»

Кризис 2022 года принес Украине тысячи смертей, миллионы беженцев, разрушение инфраструктуры и многомиллионный экономический ущерб; страны НАТО направляют Киеву огромные партии оружия и миллионные кредиты, которые придется погашать в будущем с процентами, пишет Rebelión. Издание подчеркивает, что гражданам Украины придется погашать долги в течение нескольких поколений.

Вашингтон выделил правительству Владимира Зеленского более 16,4 миллиарда долларов в виде кредитов, гарантированных государством. В целом кредиты, предоставленные Киеву Западом, оцениваются во внушительную сумму в 28,5 миллиарда долларов. Всемирный банк учредил в марте программу срочного финансирования Украины на 489 миллионов долларов. Страна должна вернуть не менее 50 процентов этой суммы, вторая половина, как правило, невозвратная, но Киеву придется отчитаться, куда ушли эти деньги, и проверки будут постоянными. Чтобы погасить старые кредиты, приходится брать новые с еще более грабительскими условиями. Долг не перестает расти, социальная ответственность государства почти нулевая, а страна практически бесплатно передает свои компании западным кредиторам, подчеркивает Rebelión.

«Ледяные» отношения Макрона и Шольца

Отношения президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца стали настолько холодными, что они «даже не осмеливаются показаться вместе перед прессой», пишет Politico. На прошлой неделе Макрон разозлился на решение Шольца выделить 200 миллиардов евро на поддержку национальной энергетики.

Глава Франции отложил традиционные правительственные консультации с Германией до января, но все же провел встречу тет-а-тет с Шольцем в Париже. У Шольца обещали, что после переговоров состоится пресс-конференция, но французы не захотели ее устраивать. Отказ от традиционных дипломатических любезностей - политическая тактика, которая обычно применяется для упрека, подчеркивает Politico.

Маск уточнил свои планы по Twitter

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск подтвердил планы по покупке Twitter и заверил, что не планирует сокращать 75 процентов рабочих мест (ранее об этом сообщали СМИ), выяснило Bloomberg.

Маск, чья сделка с Twitter на сумму 44 миллиарда долларов должна быть закрыта к пятнице, 28 октября, опроверг планы по сокращениям во время обращения к сотрудникам офиса компании в Сан-Франциско.

«Австралия - слабое звено в отношениях с Россией»

На протяжении десятилетий Австралия была надежным союзником США, пишет The National Interest. В то время как европейские страны отдавали предпочтение торговле с Китаем, а не опасениям по поводу исходящих от Пекина угроз, правительства Австралии «понимали опасность и действовали, чтобы противостоять ей».