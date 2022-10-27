«Законная цель для удара». Россия хочет оставить ВСУ без Starlink

Американские космические спутники являются законными целями для поражения, если они применяются в рамках конфликта на Украине, заявил замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов. На Украине активно используется сеть американских спутников Starlink (компания SpaceX), которая обеспечивает связь как для гражданских, так и для военных. Ранее глава SpaceX Илон Маск подтвердил, что будет продолжать финансировать спутниковую связь для нужд Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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Коммерческие спутники США могут стать законными целями для удара в случае их задействования в рамках конфликта на Украине, заявил замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

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«Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах <…> Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара»,— заявил Воронцов.

Он отметил, что в результате действий западных стран мирная космическая деятельность подвергается неоправданным рискам, что может негативно повлиять на социально-экономические процессы на земле, от которых зависит благополучие людей, в том числе в развивающихся странах. Также, по его словам, это использование космического пространства в военных конфликтах чревато резкой дестабилизацией обстановки, что может подорвать перспективы ограничения и сокращения вооружений в целом.

Воронцов призвал страны Запада прекратить рассматривать космос в качестве площадки для военных конфликтов, а также сообщил, что Россия вносит на рассмотрение Первого комитета ГА ООН, который занимается вопросами контроля над вооружениями, резолюцию о неразмещении первыми оружия в космосе.

По словам дипломата, развязывание гонки вооружений в космосе пока можно остановить, точка невозврата пока не пройдена.

«Квазигражданские спутники» Илона Маска

Основным космическим компонентом, используемым в рамках конфликта на Украине, является сеть американских спутников Starlink, которая обеспечивает связь между подразделениями ВСУ, контакт с западными военными, а также передачу данных, используемых для целеуказания украинского ПВО и артиллерии.

14 октября Маск попросил Пентагон профинансировать сеть Starlink на Украине, заявив, что его компания больше этого делать не может. Однако уже на следующий день миллиардер объявил о решении продолжать оплачивать работу системы на Украине, несмотря на финансовые потери. 24 октября он подтвердил свое согласие на финансирование системы на Украине.

Также 15 октября Маск сообщил, что Россия пытается «убить» систему спутникового интернета Starlink на Украине. По словам миллиардера, Starlink в настоящее время является единственной системой связи, которая задействована ВСУ на фронте, «все остальные мертвы».

«Россия активно пытается убить Starlink. Для его защиты SpaceX направил огромные ресурсы... Даже в этом случае Starlink все еще может умереть», — написал Маск в Twitter.

В России существует схожий проект с аналогичными целями — «Сфера». Программа была заявлена как развитие ранее анонсировавшейся глобальной спутниковой системы «Эфир», также известной как «Глобальная многофункциональная инфокоммуникационная спутниковая система», призванной конкурировать с зарубежными системами глобальной спутниковой связи — европейской OneWeb и американской Starlink. Работы над системой начались в 2015 году. 22 октября 2022 года был запущен первый спутник. Всего планируется запустить 640 спутников, полностью развернуть группировку – к 2025 году.

Убить Starlink

Еще 26 мая китайские исследователи в журнале Modern Defence Technology заявили, что их страна должна обладать возможностью уничтожить спутники Starlink компании SpaceX.

«Мы должны освоить комбинацию способов мягкого (выведения из строя электроники – «Газета.Ru») и жесткого поражения, которые могут заставить выйти из строя отдельные аппараты и целую группировку», – пишут авторы.

Уже 24 октября издание South China Morning Post (SCMP) сообщило, что сеть Starlink можно уничтожить с помощью ядерного удара в космосе. Специалисты смоделировали возможность нанесения точечного ядерного удара, исследование проводилось в связи с обеспокоенностью Пекина по поводу потенциальной угрозы для национальной безопасности Китая.

По данным ученых, для этого нужно на заданной высоте — около 80 километров над Землей — взорвать атомную боеголовку мощностью 10 мегатонн. Выбор данной высоты обусловлен тем, что здесь еще есть воздух, который будет способствовать образованию радиоактивного облака, которое уничтожит американские спутники, однако не затронет другие аппараты. О возможном ущербе иного характера китайские специалисты не пишут.