В Казахстане амнистируют участников январских беспорядков

«Основной задачей законопроекта является сокращение сроков наказания и освобождение от отбывания наказания лиц, подпавших под влияние провокаторов и совершивших преступные деяния в условиях массовых беспорядков в период с 4 по 7 января 2022 года, а также сотрудников правоохранительных органов и военных, допустивших уголовные правонарушения при пресечении противоправных деяний во время январских событий», — заявила депутат сената Ляззат Сулеймен.