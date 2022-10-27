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12 минут назад

В Казахстане амнистируют участников январских беспорядков

Lenta.ru

Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана принял закон об амнистии участников беспорядков, которые происходили в стране в январе 2022 года. Об этом сообщает nur.kz.

В Казахстане амнистируют участников январских беспорядков
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что принял решение провести амнистию для участников январских событий. По его словам, она не коснется тех, кого обвинили в государственной измене и попытке смены власти. По словам депутата Владимира Волкова, под амнистию, по предварительным расчетам, попадут 1500 человек.

«Основной задачей законопроекта является сокращение сроков наказания и освобождение от отбывания наказания лиц, подпавших под влияние провокаторов и совершивших преступные деяния в условиях массовых беспорядков в период с 4 по 7 января 2022 года, а также сотрудников правоохранительных органов и военных, допустивших уголовные правонарушения при пресечении противоправных деяний во время январских событий», — заявила депутат сената Ляззат Сулеймен.

Закон направлен на подпись главе государства.

В мире,Владимир Волков,
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