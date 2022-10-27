Бывший пленный рассказал о о массированном ударе по Киеву

Вернувшийся из украинского плена сержант из ДНР Алексей Шалыгин заявил РИА Новости, что массированный удар по Украине после теракта на Крымском мосту привел к отключению электричества в тюрьме с военнопленными.

Фото: тасс тасс

«Было слышно, как работает сирена, и начались несколько прилетов, удары, слышно было, что прилетало: то ли ракеты, то ли снаряды большие, что-то крупное», — сообщил он.

Также он рассказал, что в камере, где были пленные, не было туалета. В углу стояли несколько канистр, которые выносили во время похода в столовую.