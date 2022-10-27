Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в ходе состоявшейся в четверг в Токио пресс-конференции заявил о том, что страна хотела бы стать членом НАТО уже в нынешнем году.

"Переговоры о вступлении находятся в активной фазе, и мы наблюдаем их прогресс. Нам хотелось бы вступить в НАТО уже в нынешнем году, однако делать прогнозы на этот счет довольно трудно", - приводит слова министра телеканал NHK .

Швеция и Финляндия 18 мая подали заявки на вступление в НАТО, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от этих стран объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке госпереворота в стране в 2016 году, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре. 28 июня, перед саммитом НАТО в Мадриде, прошли переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, позволяющий Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции этот документ пока не ратифицировал.