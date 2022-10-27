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22 минуты назад

В Минобороны Финляндии заявили о намерении вступить в НАТО в нынешнем году

ТАССиещё 1

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в ходе состоявшейся в четверг в Токио пресс-конференции заявил о том, что страна хотела бы стать членом НАТО уже в нынешнем году.

"Переговоры о вступлении находятся в активной фазе, и мы наблюдаем их прогресс. Нам хотелось бы вступить в НАТО уже в нынешнем году, однако делать прогнозы на этот счет довольно трудно", - приводит слова министра телеканал NHK.

Кайкконен также ответил на просьбу журналиста оценить вероятность применения Россией ядерного оружия в связи с ситуацией вокруг Украины.

"Использование ядерного оружия приведет к крайне острой реакции мирового сообщества. По мнению военных экспертов, сценарий его применения является маловероятным, однако сам факт дискуссий на этот счет вызывает беспокойство", - подчеркнул глава оборонного ведомства.

Швеция и Финляндия 18 мая подали заявки на вступление в НАТО, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от этих стран объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке госпереворота в стране в 2016 году, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре. 28 июня, перед саммитом НАТО в Мадриде, прошли переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, позволяющий Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции этот документ пока не ратифицировал.

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