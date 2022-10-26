Раскрыты подробности возможного членства Финляндии в НАТО

Законопроект о членстве Финляндии в НАТО не содержит никаких ограничений на размещение на территории страны военных баз или ядерного оружия. Об этом сообщает Iltalehti со ссылкой на источники, знакомые с данным вопросом.

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«Законопроект о членстве Финляндии в НАТО не содержит никаких ограничений на ввоз ядерного оружия на территорию страны. Также он не запрещает создавать военные базы альянса на территории государства и допускает присутствие войск других членов блока», — говорится в статье.

По данным издания, подготовка текста законопроекта находится на заключительном этапе. В ближайшие две недели его планируют вынести на обсуждение.