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9 минут назад

Вучич экстренно созвал совбез Сербии из-за ситуации в Косово

Российская Газета

Президент Александр Вучич созвал экстренное заседание совбеза Сербии в связи с нежеланием властей непризнанного Косово продлевать разрешение на сербские автономера. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сербские СМИ.

Вучич экстренно созвал совбез Сербии из-за ситуации в Косово
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что так президент отреагировал на письмо от сербских депутатов из Косово. Они требовали срочной встречи с ним на фоне истечения срока замены сербских автомобильных номеров 1 ноября.

Заседание пройдет 27 октября в 11.00 мск.

Косовские сербы потребовали срочной встречи с Вучичем

Конфликт властей самопровозглашенного Косово и местных сербов обострился летом, когда первые потребовали, чтобы сербы перерегистрировали свои машины в Косово и получили номера с косовским флагом. Позднее под международным давлением Приштина временно отложила введение запрета на сербские автомобильные знаки, но потом премьер непризнанного Косово Альбин Курти заявил, что замена сербских документов и автономеров должна будет завершиться до 31 октября. После этого сербские депутаты из Косово обратились с письмом к Вучичу.

В мире,Александр Вучич,
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