Вучич экстренно созвал совбез Сербии из-за ситуации в Косово

Президент Александр Вучич созвал экстренное заседание совбеза Сербии в связи с нежеланием властей непризнанного Косово продлевать разрешение на сербские автономера. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сербские СМИ.

Отмечается, что так президент отреагировал на письмо от сербских депутатов из Косово. Они требовали срочной встречи с ним на фоне истечения срока замены сербских автомобильных номеров 1 ноября.

Конфликт властей самопровозглашенного Косово и местных сербов обострился летом, когда первые потребовали, чтобы сербы перерегистрировали свои машины в Косово и получили номера с косовским флагом. Позднее под международным давлением Приштина временно отложила введение запрета на сербские автомобильные знаки, но потом премьер непризнанного Косово Альбин Курти заявил, что замена сербских документов и автономеров должна будет завершиться до 31 октября. После этого сербские депутаты из Косово обратились с письмом к Вучичу.