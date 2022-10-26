Косовские сербы потребовали срочной встречи с Вучичем

Представители косовских сербов попросили о срочной встрече с президентом Сербии Александром Вучичем после угрозы премьера самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти изымать автомобили с сербскими номерами. Об этом заявила партия «Сербский список», пишет РИА Новости.

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Ситуация вокруг Косово обострилась в конце июля из-за планов местных властей аннулировать сербские документы на подконтрольной им территории. В Белграде расценили шаг как акт притеснения этнических сербов, а на севере региона начались беспорядки. В результате отмену действия документов отложили на месяц, до 1 сентября, чтобы разрядить обстановку.

9 сентября Вучич заявил, что признания самопровозглашенной республики Косово не будет, а Белграду и Приштине нужен компромисс. По его словам, представители стран Запада призвали его скорее «решать проблему Косово», что бы у них появились дополнительные аргументы в противостоянии с Россией.

Партия «Сербский список» выступила сегодня с официальным обращением к президенту Сербии Александру Вучичу «от имени сербского народа Косово и Метохии».

«Из-за заявления Альбина Курти, что 1 ноября начнут изымать имущество наших граждан и автомобили с сербскими регистрационными номерами, мы - политические представители сербов Косово и Метохии запрашиваем срочную встречу с президентом Александром Вучичем», - говорится в заявлении.

В партии подчеркнули, что косовские сербы испытывают «страх и обеспокоенность» из-за угроз Приштины.

«Необходимо срочно встретиться и договориться о том, как сохранить мир и безопасность граждан, а также жизненные интересы нашего народа, потому что всем ясно, что наш народ не принимает односторонних шагов Приштины»,- отмечается в обращении «Сербского списка».