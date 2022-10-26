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25 минут назад

Зеленский подписал закон о национализации системообразующих банков страны

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который определяет процедуру национализации системообразующих банков во время военного положения на территории Украины. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба Верховной рады.

Зеленский подписал закон о национализации банков страны
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Проект закона о внесении изменений в налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины об особенностях вывода с рынка системно важного банка в условиях военного положения возвращен с подписью от президента 26 октября», — сказано в сообщении.

По информации Нацбанка Украины, в сегодняшний день в стране всего 14 системообразующих банков: «А-Банк», «Альфа-Банк» Украина, «Кредобанк», «ОТП Банк», «Ощадбанк», «Южный», «ПриватБанк», «Пумб», «Райффайзен Банк», «Таскомбанк», «Укргазбанк», «Укрэксимбанк», «УкрСиббанк», «Универсал Банк».

В первой половине апреля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власти Украины национализируют всю собственность России, которая есть в стране.

В начале октября сообщалось, что украинский парламент рассмотрит проект закона о национализации по ускоренной процедуре более 900 объектов российской собственности на Украине.

В мире,Денис Шмыгаль,Владимир Зеленский,Верховная Рада,ОТП Банк,Альфа-банк,
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