Рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена упал до 40%

Рейтинг одобрения деятельности американского президента Джо Байдена упал до 40% за две недели до выборов в Конгресс, что меньше сентябрьского показателя на 2%. Это показали результаты опроса общественного мнения, распространенные во вторник социологической службой Gallup.

В исследовании отмечается, что американцы по-прежнему оценивают работу Джо Байдена скорее отрицательно, чем положительно, что, по всей видимости, снизит шансы его Демократической партии на предстоящих выборах. По данным Gallup, максимальный уровень одобрения деятельности президента США был зафиксирован в августе и составлял 44%, а минимальный - 38% - в июле. В остальные месяцы с начала текущего года рейтинг Байдена находился в диапазоне от 40% до 42%.

Выборы в Конгресс США пройдут 8 ноября. Согласно ряду прогнозов, республиканцы могут увеличить представительство в обеих палатах высшего законодательного органа страны, что даст им возможность препятствовать реализации предложений президента-демократа.