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37 минут назад

Рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена упал до 40%

ТАСС

Рейтинг одобрения деятельности американского президента Джо Байдена упал до 40% за две недели до выборов в Конгресс, что меньше сентябрьского показателя на 2%. Это показали результаты опроса общественного мнения, распространенные во вторник социологической службой Gallup.

Рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена упал до 40%
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В исследовании отмечается, что американцы по-прежнему оценивают работу Джо Байдена скорее отрицательно, чем положительно, что, по всей видимости, снизит шансы его Демократической партии на предстоящих выборах. По данным Gallup, максимальный уровень одобрения деятельности президента США был зафиксирован в августе и составлял 44%, а минимальный - 38% - в июле. В остальные месяцы с начала текущего года рейтинг Байдена находился в диапазоне от 40% до 42%.

Выборы в Конгресс США пройдут 8 ноября. Согласно ряду прогнозов, республиканцы могут увеличить представительство в обеих палатах высшего законодательного органа страны, что даст им возможность препятствовать реализации предложений президента-демократа.

Опрос проводился с 3 по 20 октября. В нем приняли участие 1 009 человек. Статистическая погрешность составила 4 процентных пункта.

В мире,Джозеф Байден,Демократическая партия США,Конгресс США,
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