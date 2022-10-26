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51 минуту назад

New York Times сообщила о «новом оружии» Путина

Ura.Ru

Президент РФ Владимир Путин собирается к Рождеству использовать оружие, посильнее ядерного — энергетическую бомбу. Так считает обозреватель The New York Times Томас Фридман.

«Пока весь мир обеспокоен тем, что Владимир Путин может применить тактическое ядерное оружие, <…> я думаю, Путин собирает другое оружие. Это нефтяная и газовая бомба, которую он взрывает прямо на наших глазах и с нашей непреднамеренной помощью. <…> Нам будет очень больно, если Путин сбросит энергетическую бомбу, которую, я думаю, он собирает к Рождеству», — говорит обозреватель. По его словам, если президент России использует свое оружие, то цены на топливо «взлетят в стратосферу».

Объясняя свою мысль, Фридман поясняет, что в декабре Владимир Путин может прекратить экспорт всей российской нефти и газа на 30 или 60 дней. И такая «энергетическая бомба» позволит нефти подорожать на рынке до 200 долларов за баррель.

«Это будет путинская энергетическая бомба и рождественский подарок Западу», — подытоживает Фридман.

При этом он уточняет, что Запад одолевают сплошные противоречия в газовом вопросе. Например, с одной стороны, они хотят обезуглеродить экономику, а с другой — ему нужны самые низкие цены на нефть.

Замерзнет ли Европа без русского газа? И что России делать без экспорта?

Ранее сообщалось, что европейские страны могут пересмотреть свое отношение к России из-за высоких цен на газ от США. В настоящий момент Европа ищет нового поставщика газа.

Европа столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом после введения антироссийских санкций. Это произошло после того, как Россия начала спецоперацию на Украине с 24 февраля.

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