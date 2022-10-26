«Пока весь мир обеспокоен тем, что Владимир Путин может применить тактическое ядерное оружие, <…> я думаю, Путин собирает другое оружие. Это нефтяная и газовая бомба, которую он взрывает прямо на наших глазах и с нашей непреднамеренной помощью. <…> Нам будет очень больно, если Путин сбросит энергетическую бомбу, которую, я думаю, он собирает к Рождеству», — говорит обозреватель. По его словам, если президент России использует свое оружие, то цены на топливо «взлетят в стратосферу».