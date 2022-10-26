В Польше назвали условие для прекращения поддержки Украины Западом

Депутат сейма и бывший замглавы МИД Польши Павел Коваль заявил, что страны Запада могу отказаться от поддержки Украины в том случае, если в домах их граждан упадет температура. Как пишет «Лента.ру», политик считает, что боевые действия сейчас продолжаются из-за поддержки Запада.

«Если температура в квартирах в Берлине и Париже будет низкой, много чего может произойти. Даже два-три градуса вниз могут сделать так, что Западу будет не до политики Владимира Путина», — сказал Коваль.

Депутат также считает, что Германия и Франция могут отдать предпочтение борьбе с энергокризисом. По словам Коваля, граждане этих стран десятилетиями живут в комфорте и привыкли к нему.

Напомним, что Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».