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41 минуту назад

В Польше назвали условие для прекращения поддержки Украины Западом

Никита Бородкин

Депутат сейма и бывший замглавы МИД Польши Павел Коваль заявил, что страны Запада могу отказаться от поддержки Украины в том случае, если в домах их граждан упадет температура. Как пишет «Лента.ру», политик считает, что боевые действия сейчас продолжаются из-за поддержки Запада.

В Польше назвали условие для прекращения поддержки Украины Западом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если температура в квартирах в Берлине и Париже будет низкой, много чего может произойти. Даже два-три градуса вниз могут сделать так, что Западу будет не до политики Владимира Путина», — сказал Коваль.

Депутат также считает, что Германия и Франция могут отдать предпочтение борьбе с энергокризисом. По словам Коваля, граждане этих стран десятилетиями живут в комфорте и привыкли к нему.

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Напомним, что Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

25 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день Киев не получил «ни цента» на реализацию плана быстрого восстановления Украины — на эти цели требуется 17 миллиардов долларов. Он высказал недовольство отсутствием иностранной помощи для восстановления страны и отметил, что ракетные удары Вооруженных сил России разрушили более трети энергетической инфраструктуры Украины.

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