СМИ: инциденты в буферной зоне Кипра обостряют межобщинную напряженность на острове

Новые инциденты в нейтральной зоне Кипра, разделяющей территории проживания греческой и турецкой общин, обостряют напряженность на острове и создают проблемы в отношениях с миротворческим контингентом ООН. Об этом сказано в материале, опубликованном вечером во вторник на сайте газеты Cyprus Mail.

Фото: ТАСС ТАСС

Одним из последних таких инцидентов стало изгнание 25 октября турецкими войсками с сельхозугодий в буферной зоне греко-кипрского фермера, о котором сообщил председатель совета деревни Дения Христакис Панайоту. По его словам, крестьянин сказал, что к нему подъехали три автомобиля примерно с 30 турецкими военнослужащими. Он отметил, что мужчины стали угрожать ему, требуя немедленно покинуть территорию. При этом, уверяет глава совета, у фермера была лицензия на возделывание земли в этом месте.

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Газета поясняет, что в Дении, которая расположена в нейтральной зоне Кипра, аналогичные инциденты происходили неоднократно, однако, как правило, в них участвовали от четырех до шести военнослужащих. Увеличение численности патрульной группы издание объясняет тем обстоятельством, что турецкие военные установили в районе Дении в непосредственной близости от линии прекращения огня новый сторожевой пост, что стало не только поводом для обвинений со стороны официальных властей Республики Кипр, но и предметом беспокойства Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК).

Вопрос об эффективности действий миротворцев ООН сейчас обсуждают на греческом юге Кипра. Нынешняя ситуация обострила эти обсуждения. Как утверждает греко-кипрская пресса, подоспевшие к месту происшествия военнослужащие ВСООНК не встали на защиту фермера, а призвали его покинуть обрабатываемую им территорию.

У миротворцев есть своя версия произошедшего: они уверяют, что крестьянин вышел за пределы дозволенной территории. "Не имевший разрешения [на работу в указанном месте] фермер работал внутри буферной зоны ООН и к северу от линии прекращения огня, несмотря на то что его несколько раз предупреждали, что ему следует вернуться", - пояснил изданию официальный представитель ВСООНК Алим Сиддик. По его словам, присутствие миротворцев на месте происшествия предотвратило возникновение напряженности.

Инцидент со стадионом в Никосии

Глава кипрского МИД Иоаннис Касулидис, прибегнув к жесткой для дипломата риторике, 21 октября выразил спецпредставителю генсека ООН на Кипре и главе ВСООНК Колину Стюарту крайнюю обеспокоенность греко-кипрской стороны тем, как миротворческая миссия ООН на острове справляется с вверенным ей мандатом. Поводом для этого стало данное турко-кипрским властям со стороны миротворцев согласие на благоустройство за счет средств, предоставленных Анкарой, стадиона "Четинкая". Объект расположен в буферной зоне острова, неподалеку от штаб-квартиры ВСООНК в Никосии.

Возмущение официальной Никосии было вызвано тем, что миссия ООН подписала тройственное соглашение с Турцией и турко-кипрской стороной о проведении работ на спортивном объекте в нейтральной зоне, но при этом не заручилась согласием властей Республики Кипр. В результате Касулидис потребовал от Стюарта "незамедлительно приостановить текущие работы" на стадионе и провести консультации с греко-кипрскими властями с целью разъяснения им причин выдачи разрешения на благоустройство объекта без их согласия.