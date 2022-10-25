FP: Иран и Саудовская Аравия желают «поставить США синяк под глазом»

Соединенным Штатам необходимо разработать и принять новую стратегию, чтобы остановить поддержку России со стороны Ирана и Саудовской Аравии, заявили политологи Элли Геранмайех и Чинция Бьянко в статье для Foreign Policy.

Авторы статьи подчеркнули, что две ближневосточные державы постоянно соперничают по важным политическим и экономическим вопросам, но в 2022 году они неожиданно объединили свои усилия. Эр-Рияд и Тегеран поддержали действия Москвы, направленные на то, чтобы «поставить Вашингтону синяк под глазом».

По мнению обозревателей, власти Ирана (давнего врага Запада) и Саудовской Аравии (давнего партнера Запада) помогают России не ради России, а для того, чтобы «наказать», ослабить Штаты и укрепить свои позиции во все более многополярном мировом порядке.

«Конфликт [на Украине] превратился в новую арену, где Тегеран чувствует, что может укрепить свои связи с Россией, чтобы ослабить Соединенные Штаты», - отметили эксперты.

Региональные игроки, такие как иранцы и саудиты, «после десятилетий давления и диктата со стороны западных держав» желают показать мировым гигантам, что между странами должно быть взаимовыгодное сотрудничество, «улица с двусторонним движением», а не игра по навязанным одной из сторон правилам.

По мнению обозревателей, Вашингтону следует признать, что тенденции в мировой политике связаны с окончательным появлением многополярного порядка, пересмотреть устаревшие парадигмы мышления.