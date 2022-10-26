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58 минут назад

В трех регионах на западе Украины объявили воздушную тревогу

Lenta.ruиещё 7

В трех регионах на западе Украины — Тернопольской, Волынской и Ровненской областях — объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

В трех регионах на западе Украины объявили воздушную тревогу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

26 октября в южных областях Украины — Одесской и Николаевской — вслед за восточными регионами объявили воздушную тревогу. Помимо этого, сигналы о тревоге слышны и в Киеве. Помимо этого, воздушную тревогу объявили в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в той части Запорожской области, которая сейчас находится под контролем Киева.

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