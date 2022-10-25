Умер экс-глава Пентагона Эштон Картер

Бывший министр обороны США Эштон Картер скончался на 69-м году жизни. Об этом пишет телеканал CNN.

О смерти бывшего руководителя американского оборонного ведомства сообщила семья. Его жена Стефани Картер уточнила, что в понедельник вечером он перенес внезапный сердечный приступ.

Эштон родился в семье ветерана Второй мировой войны Уильяма Картера в 1954 году. В Йельском университете получил степень бакалавра, в Оксфордском - доктора теоретической физики.

В 1993-1996 годах занимал должность помощника министра обороны США по вопросам международной политики безопасности. Последовательно поднимался по карьерной лестнице. В феврале 2015 года стал главой американского оборонного ведомства.

Занимал подчеркнуто антироссийскую позицию, называл Россию «очень, очень значительной угрозой».