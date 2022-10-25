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23 минуты назад

Экс-глава Пентагона Эштон Картер скончался

Илья Родин

Бывший министр обороны США Эштон Картер скончался на 69-м году жизни. Об этом пишет телеканал CNN.

Умер экс-глава Пентагона Эштон Картер
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

О смерти бывшего руководителя американского оборонного ведомства сообщила семья. Его жена Стефани Картер уточнила, что в понедельник вечером он перенес внезапный сердечный приступ.

Эштон родился в семье ветерана Второй мировой войны Уильяма Картера в 1954 году. В Йельском университете получил степень бакалавра, в Оксфордском - доктора теоретической физики.

В 1993-1996 годах занимал должность помощника министра обороны США по вопросам международной политики безопасности. Последовательно поднимался по карьерной лестнице. В феврале 2015 года стал главой американского оборонного ведомства.

Занимал подчеркнуто антироссийскую позицию, называл Россию «очень, очень значительной угрозой».

После начала спецоперации призвал страны Запада оказать на Москву максимальное политическое и экономическое воздействие.

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