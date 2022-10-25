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5 минут назад

Зеленский предложил «деоккупировать» Приднестровье, Абхазию и Курилы

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский предложил распространить формат форума «Крымская платформа» и на другие территории, такие как Абхазия, Приднестровье и российские южные Курильские острова. Об этом пишет ТАСС.

Зеленский собрался «деоккупировать» Курилы, Абхазию и Приднестровье
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы должны сделать формат "Крымской платформы" стартом для других гуманитарных и дипломатических платформ», - сказал глава государства.

По его словам, речь идет о регионах, которые Киев считает «порабощенными Россией»: Приднестровье и Абхазию. Он также добавил к таким территориям южные Курильские острова, которые он назвал «северными территориями» - так их именуют в Японии.

Кроме того, Зеленский обратился к странам-участницам саммита Международной Крымской платформы, подчеркнув важность их политического, юридического и экономического опыта после «освобождения» Украиной территорий.

Украина не получила «ни цента»: Зеленский выказался о помощи Запада

Ранее Зеленский снова призвал Запад нанести ядерный удар по России. В интервью канадским СМИ он заявил, что только так следует действовать в ответ на звучащие из России заявления об ударах по центрам принятия решений.

В мире,Владимир Зеленский,
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