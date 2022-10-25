Карл III принял отставку Лиз Трасс

«Досточтимая Элизабет Трасс , член парламента, сегодня утром была на аудиенции у короля и подала в отставку с поста премьер-министра и первого лорда казначейства, которую Его Величество милостиво принял», - подчеркивается в заявлении дворца.

Трасс ушла в отставку с поста премьер-министра спустя 45 дней работы. Перед этим планы Трасс по сокращению налогов (в основном, для самых богатых) вызвали хаос на финансовых рынках, резкое падение фунта и привели к тому, что рейтинг тори упал до рекордно низкого уровня.