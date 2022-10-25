Украина не получила «ни цента»: Зеленский выказался о помощи Запада

Украина еще «ни цента» не получила на восстановление страны, которое оценивается в $17 млрд, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Выступая по видеосвязи на международной конференции по восстановлению Украины в Берлине, Зеленский заявил, что в результате ракетных ударов было разрушено более трети энергетического сектора страны.

«Россия уничтожает все, чтобы нам было тяжелее пережить зиму», — сказал украинский лидер.

На открытии конференции канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что она посвящена созданию «плана Маршала XXI века». По его словам, приверженность Украине как члену ЕС является одним из важнейших геополитических решений современности. Он добавил, что история Германии показала, что и после разрушительной войны можно восстановить страну. При этом он подчеркнул, что Украину будут поддерживать «столько, сколько нужно».

По мнению Шольца и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, о восстановлении страны нужно думать уже сейчас, чтобы потом Украина могла «быстро встать на ноги». По оценке Всемирного банка, причиненный стране ущерб составляет 350 млрд евро.