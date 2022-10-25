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38 минут назад

СМИ: Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину для преодоления кризиса на Украине

ТАССиещё 5

Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил Папу Римского Франциска позвонить президенту России Владимиру Путину и патриарху Кириллу, чтобы приблизить урегулирование украинского кризиса. Об этом сообщил во вторник журнал Le Point.

Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отмечает издание, в понедельник "в ходе 55-минутной аудиенции Макрон попросил понтифика позвонить президенту Путину, патриарху Кириллу, а также президенту США Джо Байдену". По данным журнала, Макрон призвал Франциска "содействовать установлению мира на Украине".

По мнению Макрона, Франциск может призвать Байдена к поиску мирного урегулирования украинского конфликта, а также к разрешению кризиса на Гаити, указывает Le Point.

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Папа Римский Франциск принял Макрона в понедельник, 24 октября. Это уже третья встреча французского лидера с понтификом. Они обменялись подарками. В частности, глава Римско-католической церкви подарил Макрону папские документы и бронзовую медаль с изображением Святого Петра. Отмечается, что президент Франции преподнес понтифику редкое издание произведения немецкого философа Иммануила Канта "К вечному миру".

Как говорится в распространенном в понедельник заявлении службы печати Святого престола, Макрон встретился также с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Ранее в Риме президент Франции встретился с новым премьер-министром Италии Джорджей Мелони. В воскресенье французский лидер выступал на международном форуме "Воззвание к миру", организованном католической общиной Святого Эгидия.

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