Стало известно о насмешках саудовского принца над Байденом

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в частных контактах ставит под сомнение умственные способности президента США Джо Байдена. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на газету Wall Street Journal.

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Так, по информации издания, бен Сальман высмеивает Байдена из-за его промахов. Он также заявил своим советникам, что американский лидер «не произвел на него впечатления» еще когда был вице-президентом при Бараке Обаме. Он также подчеркивал, что что предпочитал контактировать с предшественником Байдена Дональдом Трампом.

Издание также подчеркивает, что враждебность между Байденом и бен Сальмана обострили напряженные отношения Вашингтона и Эр-Рияда. Так, отмечается, что на встрече лидеров в июле глава американский президент не был заинтересован в политических дискуссиях и не хотел там присутствовать.