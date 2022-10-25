Стало известно о насмешках саудовского принца над Байденом

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в частных контактах ставит под сомнение умственные способности президента США Джо Байдена. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на газету Wall Street Journal.
Так, по информации издания, бен Сальман высмеивает Байдена из-за его промахов. Он также заявил своим советникам, что американский лидер «не произвел на него впечатления» еще когда был вице-президентом при Бараке Обаме. Он также подчеркивал, что что предпочитал контактировать с предшественником Байдена Дональдом Трампом.
Издание также подчеркивает, что враждебность между Байденом и бен Сальмана обострили напряженные отношения Вашингтона и Эр-Рияда. Так, отмечается, что на встрече лидеров в июле глава американский президент не был заинтересован в политических дискуссиях и не хотел там присутствовать.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия не торопится идти навстречу США и Великобритании с просьбами об увеличении добычи нефти.